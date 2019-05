Μάντσεστερ Σίτι: Όλοι «έλεγαν» στον Κομπανί να μην σουτάρει! video

Ο Βινσέντ Κομπανί χάρισε τη νίκη στη Μάντσεστερ Σίτι, στο ματς με την Λέστερ και πιθανότατα και το φετινό πρωτάθλημα. Με.. άπιαστο σουτ, ο Βέλγος αμυντικός νίκησε τον Σμάιχελ και επανέφερε τους “πολίτες” στην κορυφή της premier League, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της.

Ο Κομπανί έφτασε τα 20 γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά αυτό ήταν το πρώτο του εκτός περιοχής! Κάποιοι όμως από τους… γκολτζήδες της Σίτι δεν πίστεψαν στο σουτ του αρχηγού της ομάδας του γκουαρντιόλα, κάτι που το παραδέχθηκαν μετά το τέλος του αγώνα στο “Έτιχαντ”. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Κουν Αγουέρο πήγε στον Βέλγο αμυντικό και του είπε χαμογελώντας: “Αφού σου έχω πει, μη σουτάρεις!”.

Ο δε Ραχίμ Στέρλινγκ πόσταρε μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο twitter και αστειεύτηκε με την έκφραση που πήρε όταν ο Κομπανί επιχείρησε το σουτ: “Το πρόσωπό μου φώναζε ‘Όχι, μην σουτάρεις!’ Τι έβαλες, ρε παιδί μου! Απίστευτο”

My face screaming "NOOOO VINNY WHY U DO THIS" so hard 😂😂😂 what a hit boi !!! Captain Incredible 💙 @VincentKompany pic.twitter.com/Ba6WKyPdg3

— Raheem Sterling (@sterling7) May 6, 2019