Μέσι – “Χρυσή Μπάλα”: Νίκησε στο… νήμα τον Φαν Ντάικ!

Κορυφαίος παίκτης του κόσμου για το 2019 αναδείχθηκε ο Λιονέλ Μέσι, κατακτώντας για 6η φορά (αριθμός ρεκόρ) τη “Χρυσή Μπάλα” από το από το “France Football”.

Ο “αστέρας” της Μπαρτσελόνα βγήκε νικητής στη ψηφοφορία των δημοσιογράφων που συμμετείχαν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, που την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Champions League της Λίβερπουλ.

Η νίκη αυτή του Μέσι δεν ήρθε… εύκολα! Ο Αργεντινός συγκέντρωσε 686 ψήφους, μόλις εφτά περισσότερους από τον Ολλανδό αμυντικό. Πάντως, η διαφορά του από τον 3ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σαφώς μεγαλύτερη (210 π.).

