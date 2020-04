Ο Ζοζέ Μουρίνιο άφησε στην άκρη τις οδηγίες που υπάρχουν την περίοδο του κορονοϊού, έβγαλε ποδοσφαιριστές της Τότεναμ από τα σπίτια τους και τους έβαλε να τρέξουν και να γυμναστούν σε ένα πάρκο του Λονδίνου. Φυσικά, τα… άκουσε από τα Μέσα και ανάγκασε τη διοίκηση των «σπερς» να επέμβει. Παραδέχθηκε το λάθος του ο Πορτογάλος τεχνικός.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο και κάποιοι παίκτες της Τότεναμ εθεάθησαν την Τρίτη (08.04.2020) να προπονούνται σε πάρκο του Λονδίνου, χωρίς να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα που έχουν επιβληθεί αυτή την περίοδο, λόγω του κορονοϊού.

Ο βρετανικός Τύπος τα… έχωσε στον Μουρίνιο γι’ αυτή του την επιλογή, χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα… stupid one, αφού δεν δίνει το καλό παράδειγμα στον κόσμο, σε μια περίοδο που όλοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δίνουν τη δική τους προσωπική «μάχη» κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Η διοίκηση της Τότεναμ χρειάστηκε να παρέμβει και να υπενθυμίσει σε όλους πως οφείλουν να τηρούν τα αυστηρά μέτρα της Κυβέρνησης εν μέσω έξαρσης του κορονοϊού!

Tottenham players have been reminded of their responsibilities after some of the squad trained together in a park despite social distancing protocol pic.twitter.com/CqkBkO2EJe