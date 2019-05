Μπαρτσελόνα: «Έκρηξη» οπαδών κατά Βαλβέρδε! Κίνημα… #ValverdeOut

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε μόνο με τον τίτλο του πρωταθλητή αυτή τη σεζόν, χάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας από τη Βαλένθια και μένοντας εκτός τελικού του Champions League με… απίστευτο τρόπο.

«Φάπα» από Βαλένθια! Πίκρα για Μπαρτσελόνα στον τελικό του Κυπέλλου – video

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα ζητούν πλέον… το κεφάλι του Ερνέστο Βαλβέρδε. Από το βράδυ του Σαββάτου, το twitter κατακλύστηκε από ποσταρίσματα υπέρ της απόλυσης του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού.

If you wants us to be really happy fire Valverde for once and for all #ValverdeOut pic.twitter.com/C6g9zHzMzJ

