Η ισπανική αθλητική κοινότητα βυθίστηκε στο πένθος, από την είδηση του χαμού της 9χρονης κόρης του Λουίς Ενρίκε. Η La Liga αποφάσισε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Χάνα, πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων της προσεχούς αγωνιστικής, την ώρα που ο αθλητικός κόσμος της χώρας στέλνει μηνύματα συμπαράστασης στον Ισπανό τεχνικό.

Λουίς Ενρίκε: Θλίψη για τον θάνατο της 9χρονης κόρης του

Η Μπαρτσελόνα, πρώην ομάδα του Λουίς Ενρίκε, δεν θα μπορούσε να μην συμμετάσχει στο πένθος του πρώην παίκτη – προπονητή της. Πριν την έναρξη της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής (30.08.2019), ο Ερνέστο Βαλβέρδε, κάλεσε στο κέντρο του γηπέδου τους παίκτες του και όλοι μαζί, κράτησαν ένα λεπτό σιγής στη μνήμη της 9χρονης Χάνα.

Να αναφέρουμε ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

A minute's silence in memory of Xana, Luis Enrique's daughter, before Friday's training sessionpic.twitter.com/8nkbKMluDY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 30, 2019