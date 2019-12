Μπαρτσελόνα – Ρεάλ: Οργή για δύο πέναλτι! Γέμισε… σκαριές το πόδι του Βαράν

Τα σημαντικά παράπονα της από τη διαιτησία του Μπαρτσελόνα – Ρεάλ εξέφρασαν οι Μαδριλένοι, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν και ανέβηκε στην επίσημη ιστοσελίδα τους.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ: Εύκολος βαθμός για τη “Βασίλισσα” στο “Καμπ Νου”

Οι “μερένγγες” στρέφονται κατά του διαιτητή Αλεχάνδρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, αλλά και του βοηθού του που ήταν στο VAR, κάνοντας λόγο για δύο πέναλτι που δεν τους δόθηκαν.

Από την Ρεάλ αναφέρονται σε δύο φάσεις με πρωταγωνιστή τον Ράφαελ Βαράν. Στην πρώτη (17′), ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός βρέθηκε στην περιοχή της Μπαρτσελόνα -στην εκτέλεση ενός κόρνερ- και δέχθηκε άσχημο χτύπημα από τον Λανγκλέ ψηλά στον μηρό.

Nothing to see. Just the marks left in Varane's leg by Lenglet kicking him down in the box#ElClasico pic.twitter.com/uAfEvN4DaM

— Manahil Maryam (@queeneast16) December 18, 2019