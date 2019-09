Το τραγικό ξεκίνημα για τη Μπαρτσελόνα στη σεζόν, με δύο νίκες σε έξι αγωνιστικές έχει δημιουργήσει… έκρυθμη κατάσταση στην ομάδα, με τους οπαδούς να ζητούν το… κεφάλι του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού έχει δεχθεί και στο παρελθόν τη μήνη του κόσμου, μετά και τις αποτυχίες στην Ευρώπη, όμως η χθεσινή (21/09) ήττα από τη Γρανάδα έχει μεγεθύνει το πρόβλημα.

Οι Καταλανοί είναι στα «κάγκελα» εναντίον του Βάσκου, με το σύνθημα «valverde out» (έξω ο Βαλβέρδε) να «κυριαρχεί» στα social media και να φέρνει σε δύσκολη θέση τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα.

