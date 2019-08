Μπασακσεχίρ – Ολυμπιακός – Δεν κρύβει τη χαρά του ο Βαλμπουενά!

Η παρουσία του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη στην Κωνσταντινούπολη, για τον αγώνα με την Μπασακσεχίρ φέρνει ευχάριστες μνημες στον Ματιέ Βαλμπουνά.

Μπασακσεχίρ – Ολυμπιακός: «Πέταξαν» για την Πόλη οι «ερυθρόλευκοι»! pics

Ο Γάλλος μέσος επιστρέφει στην Πόλη, εκεί όπου έπαιξε με τα χρώματα της Φενέρ και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του. “Τόσο ενθουσιασμένος και χαρούμενος που θα επιστρέψω στην Κωνσταντινούπολη”, έγραψε ο Ματιέ Βαλμπουενά στο λογαριασμό του στο Twitter:

So excited and happy to be back in Istanbul 😍🛫🇹🇷 #UCL pic.twitter.com/P2zQvxXsD6

