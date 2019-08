Μπιλμπάο – Αντούριθ: «Χαμός» στα αποδυτήρια μετά την γκολάρα στην Μπαρτσελόνα!

“Αποθεωτική” υποδοχή στα αποδυτήρια της Αθλέτικ Μπιλμπάο για τον Άριτζ Αντούριθ, που μπήκε στο 88′ του αγώνα των Βάσκων με την Μπαρτσελόνα και ένα λεπτό μετά πέτυχε ένα απίστευτο γκολ, δίνοντας στην ομάδα του το “τρίποντο”.

Η Μπιλμπάο «σόκαρε» την Μπαρσελόνα με γκολάρα στο 89′! video

Ο 38χρονος επιθετικός μπήκε τελευταίος στα αποδυτήρια της Μπιλμπάο, εκεί όπου τον περίμεναν οι συμπαίκτες του. Συνθήματα, χειροκρότημα και…αγκαλιές για τον Αντούριθ.

⏰ There is no better way to start the day 😍

👏 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 🤫😂 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗔𝗿𝗶𝘁𝘇 𝗔𝗱𝘂𝗿𝗶𝘇 ⚽#AthleticBarça #AthleticClub 🔴⚪🦁 pic.twitter.com/LBpHKHj0Rj

— Athletic Club (@Athletic_en) August 17, 2019