Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη για την 24η αγωνιστική της Superleague διεξάγεται στο περιθώριο των 94ων γενεθλίων της ομάδας του Πειραιά και στο Καραϊσκάκης αναμένονται σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Πέδρο Μαρτίνς, απηύθυνε κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας, να γεμίσουν το γήπεδο κόντρα στους «κίτινους», ώστε να γιορτάσουν μαζί, με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.

«Αύριο συμπληρώνουμε 94 χρόνια από την ίδρυσή μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που ανήκω σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την οικογένεια. Το καλύτερο δώρο για αύριο θα είναι ένα γεμάτο Καραϊσκάκης, ώστε να γιορτάσουμε την επέτειο όλοι μαζί. Θρύλος!»

Tomorrow marks our 94th anniversary. I am extremely proud to be a part of this club, this family.

The best gift tomorrow would be a full-house Karaiskakis so that we can celebrate our anniversary together. THRYLOS! 💪 pic.twitter.com/9n5EsFQVub

— Pedro Martins (@CoachPMartins) March 9, 2019