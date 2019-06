Οπαδοί της Λίβερπουλ πανηγύρισαν μέσα σε μπουτίκ της Μπαρτσελόνα! video

Ένα video που έκανε την εμφανισμένη του στο twitter δείχνει μια παρέα οπαδών της Λίβερπουλ να κάνει μια… ειρηνική εισβολή σε μια μπουτίκ της Μπαρτσελόνα (ομάδα που απέκλεισαν στα ημιτελικά του Champions League, κρατώντας στα χέρια τους ρέπλικες του τροπαίου της διοργάνωσης.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ πανηγύρισαν μέσα στο κατάστημα, φωτογραφήθηκαν μπροστά από μια αφίσα του Μέσι, ενώ -πριν αποχωρήσουν- έκαναν και μερικά “όλε”.

Just been sent this 😂😂😂😂😂😂👇 pic.twitter.com/CklYsacG7m

— Alan Rowan (@alanrowanlfc67) June 3, 2019