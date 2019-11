Στη Serie A τα φαινόμενα του ρατσισμούς δεν έχουν τέλους και η ιταλική ομοσπονδία προσπαθεί με κάθε τρόπο να απομακρύνει τέτοιους οπαδούς από τις κερκίδες των γηπέδων.

Ακόμη όμως δεν το έχει καταφέρει στον απαραίτητο βαθμό, με αποτέλεσμα σκηνές όπως αυτές που κατέγραψε η κάμερα στο παιχνίδι της Βερόνα με τη Μπρέσια. Εκεί όπου ο Μάριο Μπαλοτέλι σταμάτησε στη μέση μία φάση, πέταξε τη μπάλα στην κερκίδα και αποχώρησε από το γήπεδο μετά από κραυγές που άκουσε από οπαδούς.

Ο διαιτητής αρχικά του έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, την πήρε πίσω, με τον Ιταλό επιθετικό να επιστρέφει μετά από λίγο στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί ο αγώνας.

Mario Balotelli kicks ball into crowd and walks off pitch following racist chanting from Hellas Verona fans. Game was temporarily suspended and announcement over tannoy system before game, with Balotelli, restarted. #VeronaBrescia #NoToRacism pic.twitter.com/4XNMb6u7zH

