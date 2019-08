Πλήγμα με Σουάρες στην Μπαρτσελόνα!

Όλα τα… στραβά μαζεμένα έπεσαν στην Μπαρτσελόνα. Ο Λιονέλ Μέσι τραυματίστηκε στην προετοιμασία της ομάδας, στην πρεμιέρα της στην La Liga ήρθε η ήττα με 1-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και ο τραυματισμός του Λουίς Σουάρες.

Η Μπιλμπάο «σόκαρε» την Μπαρσελόνα με γκολάρα στο 89′! video

Ο Ουρουγουανός επιθετικός αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο του ματς στο “Σαν Μαμές” με πρόβλημα στο δεξί πόδι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο πέλμα.

Από την ενημέρωση που προέκυψε από την Μπαρτσελόνα, δεν προσδιορίζεται χρονικά η επιστροφή του Σουάρες στη δράση. Στην Ισπανία πάντως γίνονται εκτιμήσεις για 3-4 εβδομάδες.

