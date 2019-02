Το… καλαμπούρι του Σόλσκιερ στον Σίρερ! Του θύμισε τον τελικό του ’99 – video

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μίλησε στον Γκάρι Λίνεκερ -σε εκπομπή του BBC– αμέσως μετά την πρόκριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μεταξύ άλλων, στο πάνελ του παλαίμαχου επιθετικού βρισκόταν ο Άλαν Σίρερ.

Ο Σόλσκιερ ρωτήθηκε από τον Λίνεκερ για τις φιλοδοξίες που έχει πλέον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στη σεζόν, με τον Νορβηγό τεχνικό να θέτει σαν στόχο την κατάκτηση του FA Cup.

“Το πρωτάθλημα είναι φυσικά σημαντικό για εμάς, αλλά θα είναι φανταστικό να καταλήξουμε με έναν τίτλο. Το Κύπελλο Αγγλίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά τρόπαια που μπορούμε να κατακτήσουμε” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έχοντας κέφια μετά το “διπλό” στο “Στάμφορντ Μπριτζ” ο Σόλσκιερ θέλησε να… πειράξει τον Άλαν Σίρερ και να του θυμίσει τον τελικό του 1999 (οι “κόκκινοι διάβολοι” είχαν νικήσει με 2-0 τη Νιούκαστλ).

“Παίξαμε το 1999 κόντρα στον Άλαν! Άλαν, νομίζω πως είχες παίξει” δήλωσε ο Σόλσκιερ, κάνοντας τους πάντες να ξεσπάσουν σε γέλια.

Φυσικά, ο Σίρερ έδειξε πως διαθέτει χιούμορ και απάντησε: “Σε ευχαριστώ Όλι! Είχα μια καλή βραδιά μέχρι αυτή τη στιγμή.

Ole just casually trashing Shearer there… as if we didn’t love him enough already! #CHEMNU #solskjaer pic.twitter.com/E9h07Tfssj

— Huw Matthews (@HuwMatthews1) February 18, 2019