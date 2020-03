Το Euro 2020 πήρε και επίσημα… αναβολή, λόγω του κορονοϊού και η UEFA έστειλε τη διοργάνωση το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι, τα εθνικά πρωταθλήματα θα έχουν χρόνο να ολοκληρωθούν. Δεν γίνεται αναφορά σε Champions League και Europa League.

Επικράτησε και πάλι η κοινή λογική, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η UEFA αποφάσισε και επίσημα την αναβολή του Euro 2020, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η απόφαση της UEFA για το Euro 2020 προέκυψε από τη μεγάλη τηλεδιάσκεψη που είχε την Τρίτη (17.03.2020) με τις 55 ομοσπονδίες – μέλη της, τις λίγκες, την ECA (ευρωπαϊκή ένωση συλλόγων), και τη FIFPro (ένωση ποδοσφαιριστών).

Να θυμίσουμε ότι το επετειακό Euro 2020 ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε 12 πόλεις από 12 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου.

H αναβολή του Euro θα δώσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της φετινής σεζόν, τόσο στα εθνικά πρωταθλήματα, όσο και στις διασυλλογικές διοργανώσεις (Champions League και Europa League), υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το πρόβλημα με τον κορονοϊό θα… αρχίσει να υποχωρεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Να αναφέρουμε πάντως πως στην ανακοίνωση της UEFA δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τη διεξαγωγή του Champions League και του Europa League, αν και έχουν υπάρξει σχετικές “διαρροές”. «Όλες οι διοργανώσεις υπό την αιγίδα της UEFA και τα ματς (συμπεριλαμβανομένου και των φιλικών) για τα κλαμπ και τις εθνικές ομάδες τόσο για τους άντρες όσο και τις γυναίκες έχουν μπει σε αναμονή και θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, αναβάλλονται τα play offs του Nations League που ήταν προγραμματισμένα για τον Μάρτιο, με πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής τα τέλη Ιουνίου, εάν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

“Η UEFΑ σήμερα ανακοίνωσε την αναβολή του EURO 2020 που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αυτής της χρονιάς. Η υγεία όλων όσων εμπλέκονται στο παιχνίδια αποτελεί προτεταιραιότητα όπως επίσης και να αποφύγουμε να βάλουμε οποιαδήποτε αχρείαστη πίεση στις εθνικές ομοσπονδίες. Η μετακίνηση θα βοηθήσει όλα τα εγχώρια πρωταθλήματα που βρίσκονται εν αναμονή λόγω του COVID 19 να ολοκληρωθούν.

Δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των πρωταθλημάτων και των ομάδων ώστε να βρεθούν λύσεις στο καλεντάρι που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της σεζόν και για τη διαχείριση όσων επιπτώσεων έχει η αναβολή του Euro 2020.

