Η UEFA κάλεσε σε τηλεδιάσκεψη 55 εθνικές ομοσπονδίες, αλλά και εκπροσώπους της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA) και των μεγάλων πρωταθλημάτων, ώστε να αποφασίσουν το μέλλον του Euro 2020 και των υπολοίπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Σε αυτή, επικράτησε και πάλι η κοινή λογική, για την προστασία της δημόσιας υγείας, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να αποφασίζει οριστικά την αναβολή του Euro 2020, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ουσιαστικά η UEFA αποδέχθηκε την πρόταση της ECA και της FIFpro, να αναβληθεί η διοργάνωση για το επόμενο καλοκαίρι, ώστε να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα το επόμενο καλοκαίρι του 2021.

UEFA has postponed Euro 2020 until the summer of 2021 to allow European leagues more time to complete their seasons amid the coronavirus pandemic.