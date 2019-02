UEFA: Εξηγήσεις για το VAR στο Άγιαξ – Ρεάλ! pic

Το VAR έκανε την εμφάνισή του και στο Champions League, στην συνάντηση του Άγιαξ με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Άμστερνταμ (1-2) για τη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Άγιαξ – Ρεάλ Μαδρίτης: Και στο τέλος κερδίζει η «Βασίλισσα»! Με Ασένσιο «άλωσε» το Άμστερνταμ – videos

Ο διαιτητής Σκόμινα αποφάσισε να ακυρώσει το γκολ του Ταλιαφίκο ως οφσάιντ, μετά τη χρήση του VAR (κρίθηκε αντικανονική η θέση του Τάντιτς, που παρενέβη μεταξύ μπάλας και Κουρτουά).

Μια ημέρα μετά, η UEFA εξήγησε -μέσω του twitter- την απόφαση του διαιτητή, αφού αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε το Video Assistant Referee στο Champions League.

“Στο 38ο λεπτό του αγώνα μεταξύ Άγιαξ και Ρεάλ Μαδρίτης, το γκολ που σημείωσε με κεφαλιά ο Νικολάς Ταλιαφίκο, ακυρώθηκε μετά την συμβολή του VAR. Ο διαιτητής διαπίστωσε ότι ένας συμπαίκτης του Ταλιαφίκο, ο Ντούσαν Τάντιτς, ήταν σε θέση οφσάιντ και παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα να παίξει ή να είναι σε θέση να αποκρούσει την μπάλα, μετά την κεφαλιά. Αυτό συνέβη σύμφωνα με το πρωτόκολλο VAR, το γκολ ακυρώθηκε σωστά και αποφασίστηκε ελεύθερο κτύπημα για το οφσάιντ”, εξήγησε η UEFA.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper – pic.twitter.com/sPtZFd6YiB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2019