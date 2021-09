Ένας 50χρονος οπαδός της Γουέστ Μπρομ έκανε ρατσιστικό σχόλιο στο Facebook για έναν παίκτη της ομάδας του μετά από την ήττα με 5-0 από την Μάντσεστερ Σίτι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 8 μηνών από δικαστήριο στην Αγγλία.

Ο άνδρας που φέρει το όνομα Σάιμον Σίλγουντ σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, είχε αποκαλέσει ουσιαστικά μπαμπουίνο τον Ρομάιν Σόιερς, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να πάρει το βραβείο «baboon D’Or». Οι αρχές ερεύνησαν το γεγονός και εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος και κατηγόρησε το… autocorrect, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να γράψει «buffoon D’Or» (σ.σ. βλάκας).

Φυσικά δεν κατάφερε να πείσει το δικαστήριο, το οποίο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 εβδομάδων, αλλά και πρόστιμο ύψους 500 λιρών, σε μία πρωτοποριακή απόφαση για τα social media.

