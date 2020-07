“Πόλεμος” έχει ξεσπάσει στη Γεωργία μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Τορνίκε Σενγκέλια από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς ακόμη και η πρόεδρος της χώρας, Σαλόμε Ζουραμπιτσβίλι, έσπευσε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της.

Το “εχθρικό κλίμα” ανάμεσα σε Γεωργία και Ρωσία καλά κρατεί από το 2008 και μετά, γεγονός που έχει φέρει στο προσκήνιο τη μετεγγραφή του πρώην φόργουορντ της Μπασκόνια, ο οποίος είναι και αρχηγός της Εθνικής του Ομάδας, αλλά πλέον θα αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, γνωστή και ως “ομάδα του στρατού” στη Ρωσία.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ολοκλήρωσε το “μπαμ” με Σενγκέλια!

“Ατυχή και μη αποδεκτή” χαρακτήρισε την απόφαση του παίκτη, η Ζουραμπιτσβίλι, ενώ στα Μέσα της χώρας και στα social media υπάρχουν έντονες αντιδράσεις εναντίον του (ακόμη και με χαρακτηρισμούς τύπου “προδότης”), με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Σενγκέλια να κληθεί να σχολιάσει τη μετεγγραφή του.

“Δεν σκοπεύω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Θα πάω για να παίξω μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει τη σχέση μου με τη Γεωργία και ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει τη στάση του γεωργιανού λαού απέναντί ​​μου”, τόνισε ο νέος παίκτης του Δημήτρη Ιτούδη.

The president of Georgia says that Tornike Shengelia's move to CSKA Moscow is "unacceptable" and "unfortunate"https://t.co/tQvuyOzB7d