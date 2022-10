“Σεισμός” στο χώρο του τένις στην Πολωνία. Δημοσίευμα με απίστευτες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο της ομοσπονδίας τένις της χώρας – Πορνογραφικό υλικό με την κόρη του και σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων αθλητών.

Τεράστιο σκάνδαλο στο χώρο του τένις, στην Πολωνία. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Μίροσλαβ Σκρζιπτσίνσκι έρχεται αντιμέτωπος με καταγγελίες που… ανατριχιάζουν.

Ο Σκρζιπτσίνσκι φέρεται να έχει ασελγήσει σε ανήλικες παίκτριες, να έχει προβεί σε ξυλοδαρμό της κόρης του και να έχει εμπλακεί σε ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του, Ρενάτα Σκρζιπτσίνσκα, σπουδαίας τενίστριας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980.

Μάλιστα, οι κατηγορίες δεν σταματούν σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Onet, υπάρχουν στοιχεία της αστυνομίας για πορνογραφικό υλικό με θύμα την κόρη του!

Επίσης, ο Σκρζιπτσίνσκι εμφανίζεται να ασκούσε σωματική και σεξουαλική βία και στη μητριά του. Ο ίδιος, αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η μητριά του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

“Αυτή είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που έχει κακία εναντίον μου επειδή χώρισα με την κόρη της πριν από 18 χρόνια. Συνήθισα στις επιθέσεις στο άτομό μου. Σε κάποιους προφανώς δεν αρέσει το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Πολωνία η ομοσπονδία τένις έχει αποκτήσει περισσότερους από 40 χορηγούς και συνεργάτες και τα έσοδά της έχουν υπερδιπλασιαστεί”, δήλωσε.

