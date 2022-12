Ο Φερνάντο Σάντος έκανε πράξη τις… φήμες και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα βρεθεί στον πάγκο στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ελβετία για τους “16” του Μουντιάλ 2022.

Ο Ρονάλντο είχε άσχημη αντίδραση στην αλλαγή του στο παιχνίδι Πορτογαλία – Νότια Κορέα και ο Σάντος “άκουσε” και τις “φωνές” από την πατρίδα του, για να μην ξεκινήσει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στη βασική ενδεκάδα του αγώνα με την Ελβετία.

Ντιόγκο Κόστα – Νταλότ, Πέπε, Ρούμπεν Ντίας, Γκερέιρο – Οτάβιο, Καρβάλιο, Μπερνάρντο Σίλβα – Μπρούνο Φερνάντες, Γκονσάλο Ράμος, Ζοάο Φέλιξ.

