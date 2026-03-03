Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει αθλητικά γεγονότα και αθλητές

Η σύγκρουση του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχει οδηγήσει σε αναβολές αθλητικών γεγονότων σε πολλές χώρες, την ώρα που τρεις ομάδες της Euroleague αναγκάζονται να… ξεσπιτωθούν ξανά.

Η Μέση Ανατολή φλέγεται από το πρωί του Σαββάτου (28/2/2026), όταν ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν το Ιράν. Από τον πόλεμο δεν ξέφυγαν ούτε τα γειτονικά κράτη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν να δέχονται επιθέσεις από την Τεχεράνη.

Ο πόλεμος στο Ιράν, όπως είναι φυσικό έχει αντίκτυπο και στον αθλητισμό, με αρκετούς αθλητές να έχουν αποκλειστεί, χιλιάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί και αρκετά αθλητικά γεγονότα να έχουν αναβληθεί.

Μακάμπι, Χάποελ και Dubai BC αλλάζουν έδρα στην Euroleague

Οι ομάδες μέτοχοι της EuroLeague αποφάσισαν στο ΔΣ που έγινε την Τρίτη (3/3) πως οι Χάποελ Τελ Αβίβ, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Dubai BC θα πρέπει να μετακομίσουν για το υπόλοιπο της σεζόν, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα επιστρέψει στη Σόφια, όπου αγωνιζόταν μέχρι τον Δεκέμβριο, ενώ η Μακάμπι επιστρέφει στο Βελιγράδι, όπου αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια.

Τέλος, η Dubai ΒC θα αναγκαστεί να φύγει από την Coca-Cola Arena. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα το Σεράγεβο, ωστόσο ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι θα μετακομίσει εκεί.

Διακόπτονται αφίξεις αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) δήλωσε ότι εργάζεται για την εύρεση λύσεων μετά από δυσκολίες αρκετών αθλητών να ταξιδέψουν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα λόγω προβλημάτων σε διάφορα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής.

«Το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την άφιξη ορισμένων συμμετεχόντων… εργαζόμαστε επιμελώς με το Μιλάνο-Κορτίνα 2026 για να βρούμε λύσεις για όσους επηρεάζονται», ανέφερε η IPC την Τρίτη.

Τουρνουά τένις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διακόπηκε λόγω συναγερμού ασφαλείας

Οι αγώνες στο Fujairah Challenger σταμάτησαν απότομα την Τρίτη λόγω συναγερμού ασφαλείας, πριν ακυρωθούν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Οι αρχές στην πόλη Φουράιτζα έσβησαν τη φωτιά που προκλήθηκε από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ενός drone από τις αεροπορικές άμυνες στη ζώνη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

A Fujairah, dove è in corso un torneo challenger, Matsuoka e Ostapenkov escono dal campo di corsa. C’è un incendio nella vicina raffineria di petrolio causato dai detriti dei droni.

Il fatto che si giochi un torneo, a pochi passi da un teatro di guerra, è qualcosa di surreale pic.twitter.com/v6QVW4mlgI — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) March 3, 2026

Αναβολές ποδοσφαιρικών αγώνων, στον αέρα το Ισπανία – Αργεντίνη

Όλα τα αθλητικά γεγονότα στο Ιράν έχουν ακυρωθεί μέχρι νεωτέρας, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας κατηγορίας Persian Gulf Pro League. Όλοι οι αγώνες της Asian Champions League Elite στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα και την Τρίτη επίσης αναβλήθηκαν.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανέβαλε επ’ αόριστον όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου στη χώρα, θέτοντας σε αμφιβολία τη συνάντηση Ισπανίας – Αργεντινής που είχε προγραμματιστεί για τη Ντόχα στις 27 Μαρτίου.

Τενίστες μπλοκαρισμένοι στο Ντουμπάι

Οι Ρώσοι τενίστες Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ, που συμμετείχαν στο Dubai Tennis Championships την προηγούμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζουν προβλήματα για να φτάσουν στην Καλιφόρνια για το Indian Wells Open.

Είναι μεταξύ των αθλητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και η ATP παρακολουθεί την κατάσταση.

Οι England Lions επιστρέφουν από το Άμπου Ντάμπι

Η ομάδα κρίκετ England Lions αναχώρησε από το Αμπού Ντάμπι την Τρίτη και είναι πλέον με ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομοσπονδία κρίκετ (ECB).

Η ομάδα βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για μια αναμέτρηση απέναντι στους Pakistan Shaheens πριν ακυρωθεί λόγω της σύγκρουσης.

Η ομοσπονδία κρίκετ του Πακιστάν δήλωσε ότι εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή της ομάδας στην πατρίδα.

Αγώνες F1 στη Μέση Ανατολή σε αβέβαιη κατάσταση

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, πρόεδρος της FIA, δήλωσε ότι η ασφάλεια θα είναι η κύρια προτεραιότητα κατά τη λήψη αποφάσεων για τους αγώνες Φόρμουλα Ένα τον επόμενο μήνα στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.

«Η ασφάλεια και η ευημερία θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας καθώς αξιολογούμε τα προσεχή γεγονότα που έχουν προγραμματιστεί εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Formula One», ανέφερε τη Δευτέρα.

H Σίντου αποσύρεται από το Badminton All England Open

Η δυο φορές Ολυμπιονίκης Σίντου έμεινε για μέρες εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι καθ’ οδόν για το All England Open και επέστρεψε στην Ινδία την Τρίτη, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάντμιντον ανακοίνωσε ότι η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια απέσυρε τη συμμετοχή της από το τουρνουά.

«Πίσω στο σπίτι μου στο Μπανγκαλόρ με ασφάλεια. Οι τελευταίες μέρες ήταν έντονες και αβέβαιες, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων που επέστρεψα στο σπίτι μου», έγραψε η Σίντου στο X.

Δυτικές Ινδίες και Ζιμπάμπουε καθυστερούν την επιστροφή από το T20 World Cup

Οι ομάδες των Δυτικών Ινδιών και της Ζιμπάμπουε δήλωσαν τη Δευτέρα ότι καθυστέρησαν την επιστροφή τους από την Ινδία μετά τον αποκλεισμό τους από το Twenty20 World Cup.

Η Ζιμπάμπουε είχε προγραμματίσει να επιστρέψει μέσω Ντουμπάι, αλλά παραμένει ασφαλής στην Ινδία, σύμφωνα με την ομοσπονδία κρίκετ της χώρας.

Η Cricket West Indies δήλωσε ότι συνεργάζεται με την ICC για να εξασφαλίσει ασφαλείς μετακινήσεις για τους παίκτες και το προσωπικό της.

