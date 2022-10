Ο πρώην παίκτης του NBA, Μπεν Γκόρντον, συνελήφθη στο αεροδρόμιο “LaGuardia” της Νέα Υόρκης, καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε τον 10χρονο γιο του σε τέτοιο βαθμό, που το παιδί χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Ο Γκόρντον είχε πολλά μπλεξίματα με το νόμο τα τελευταία χρόνια και μετά το τέλος της καριέρας του στο NBA, όπου αγωνίστηκε με τους Σικάγο Μπουλς, τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Ορλάντο Μάτζικ, έχοντας αναδειχθεί και 6ος παίκτης της σεζόν ως Rookie με τους “ταύρους”.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, έχοντας διαγνωσθεί με διπολική διαταραχή και μανία, ενώ υποστήριξε ότι για μεγάλο διάστημα σκεφτόταν κάθε μέρα να αυτοκτονήσει.

Στο νέο περιστατικό όμως, φέρεται να χτύπησε βάναυσα τον 10χρονο γιο του Ελάιζα στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια αντιστάθηκε στους αστυνομικούς για τη σύλληψή του, ενώ το παιδί οδηγήθηκε στο Long Island Jewish Hospital με τη θεία του. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ αναμένεται πια του απευθυνθούν κατηγορίες τόσο για βία κατά ανηλίκου, όσο και για την αντίσταση κατά των αρχών.

