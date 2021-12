Ο Φάμπιο Κοεντράο αποτέλεσε έναν από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές των τελευταίων δεκαετιών στην Πορτογαλία και έφθασε μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία και αγωνίστηκε για σχεδόν μία 7ετία.

Η καριέρα του στη “Βασίλισσα” δεν ήταν όμως η αναμενόμενη και από το 2017 και μετά επέστρεψε στην πατρίδα του, για να κλείσει πέρυσι την καριέρα του ως παίκτης της Ρίο Άβε και αφού πρώτα ξεπέρασε τις 50 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα.

Μόλις στα 34 του χρόνια όμως, αποφάσισε να αλλάξει πλήρως επάγγελμα και τρόπο ζωής, ακολουθώντας τα χνάρια του ψαρά πατέρα του στην Πορτογαλία. Ο ίδιος ο Κοεντράο μίλησε μάλιστα για το γεγονός, δείχνοντας απόλυτα ικανοποιημένος από την επιλογή του.

«Είναι μια δουλειά όπως όλες οι άλλες. Όχι μόνο αυτό. Η θάλασσα είναι όμορφη και τη χρειαζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σ’ αυτή και το επάγγελμά τους πρέπει να είναι σεβαστό όπως όλα τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι που αγαπούν τη θάλασσα και θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της, πρέπει να ακολουθήσουν τη θέλησή τους, το όνειρό τους. Είναι δουλειά και για τις νέες γενιές. Ο πατέρας μου είχε βάρκα, ψάρευε και πάντα πήγαινα μαζί του όταν ήμουν μικρός. Η ζωή μου ήταν η θάλασσα: Η θάλασσα και το ψάρεμα.

Ήξερα ότι θα τελείωνε κάποια μέρα το ποδόσφαιρο και πως θα έπρεπε να πάρω μια νέα κατεύθυνση στη ζωή μου. Και η ευτυχία μου είναι αυτό το καράβι και αυτή είναι η ζωή που θέλω να ακολουθήσω».

