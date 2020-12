Προκριματικά Μουντιάλ 2022: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ελλάδας!

Η Εθνική Ελλάδας θα ψάξει την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2020 μέσα από το δεύτερο όμιλο των προκριματικών, κόντρα σε δύσκολους αντιπάλους.

Η κλήρωση της FIFA έβγαλε απέναντι από την Ελλάδα την παντοδύναμη Ισπανία, αλλά και τη Σουηδία του Μπεργκ και ίσως του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Γεωργία και Κόσοβο συμπληρώνουν ένα δύσκολο όμιλο, με την τελευταία να είναι αντίπαλος της Εθνικής μας και στο πρόσφατο Nations League.

Η Ελλάδα είχε κερδίσει μέσα στην έδρα των Κοσοβάρων, αλλά έφερε ισοπαλία 0-0 στο ΟΑΚΑ κι έτσι έχασε ουσιαστικά την άνοδο από τη League C, παρά τις δύο ισοπαλίες με τη Σλοβενία.

2ος Όμιλος

Ισπανία

Σουηδία

Ελλάδα

Γεωργία

Κόσοβο

