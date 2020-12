Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 στη “ζώνη” της Ευρώπης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο, δίπλα στην Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γεωργία και το Κόσοβο.

Δύσκολη κλήρωση για την Ελλάδα, αλλά και για την Κύπρο, η οποία και βρίσκεται στον 8ο όμιλο, μαζί με Κροατία, Σλοβακία, Ρωσία, Σλοβενία και Μάλτα (ο όμιλός της έχει 6 ομάδες).

Από εκεί και πέρα, η κλήρωση της FIFA έβγαλε πολλές σπουδαίες “μάχες” για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, με πολλές ομάδες να δίνουν “μάχη” για τα εισιτήρια στο Μουντιάλ του Κατάρ.

1ος Όμιλος

Πορτογαλία

Σερβία

Ιρλανδία

Λουξεμβούργο

Αζερμπαϊτζάν

2ος Όμιλος

Ισπανία

Σουηδία

Ελλάδα

Γεωργία

Κόσοβο

3ος Όμιλος

Ιταλία

Ελβετία

Βόρεια Ιρλανδία

Βουλγαρία

Λιθουανία

4ος Όμιλος

Γαλλία

Ουκρανία

Φινλανδία

Βοσνία

Καζακστάν

5ος Όμιλος

Βέλγιο

Ουαλία

Τσεχία

Λευκορωσία

Εσθονία

6ος Όμιλος

Δανία

Αυστρία

Σκωτία

Ισραήλ

Νησιά Φαρόε

Μολδαβία

7ος Όμιλος

Ολλανδία

Τουρκία

Νορβηγία

Μαυροβούνιο

Λετονία

Γιβραλτάρ

8ος Όμιλος

Κροατία

Σλοβακία

Ρωσία

Σλοβενία

Κύπρος

Μάλτα

9ος Όμιλος

Αγγλία

Πολωνία

Ουγγαρία

Αλβανία

Ανδόρα

Σαν Μαρίνο

10ος Όμιλος

Γερμανία

Ρουμανία

Ισλανδία

Βόρεια Μακεδονία

Αρμενία

Λιχτενστάιν

