Προκριματικά Μουντιάλ 2026: 11 γκολ η Νορβηγία, εντυπωσιακή Αγγλία, σκόραρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με Πορτογαλία

Η Νορβηγία μοιάζει ασταμάτητη στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ξεχωρίζει, οι “βίκινγκς” σκόρπισαν με ρεκόρ 11-1 τη Μολδαβία και βρίσκονται στην κορυφή του 9ου ομίλου με 5 στις 5 νίκες και 24-3 τέρματα!

Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε 5 γκολ, ξεπερνώντας σε μέσο όρο το ένα ανά συμμετοχή. Έχει σκοράρει πλέον 48 φορές σε 45 συμμετοχές με τη Νορβηγία που έχει έξι συνεχόμενες νίκες μέσα στο 2025. Στο αποψινό ματς “έλαμψε” και ο Τέλο Άσγκααρντ της Ρέιντζερς, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 64΄ και πέτυχε τέσσερα γκολ! Ήταν η μεγαλύτερη νίκη των Νορβηγών στα χρονικά, ξεπερνώντας το 10-0 εναντίον του Σαν Μαρίνο το 1992.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επίπεδο προκριματικών παγκοσμίου κυπέλλου, το 11-1 αποτελεί τη δεύτερη ευρύτερη νίκη όλων των εποχών, με το ίδιο σκορ να έχει σημειωθεί σε ματς Ουγγαρία-Ελλάδα το 1938. Μεγαλύτερη είναι το 12-0 της Γερμανίας εναντίον της Κύπρου το 1969.

Η Αγγλία πέρασε σα «σίφουνας» από το Βελιγράδι, συντρίβοντας 5-0 τη Σερβία με πέντε διαφορετικούς σκόρερ. Πέντε νίκες για τα “τρία λιοντάρια” που ακόμα -υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ- δεν έχουν δεχθεί γκολ (13-0) στις 5 αγωνιστικές που έχουν δώσει στον όμιλό τους για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026!

Την ίδια ώρα, η Πορτογαλία πανηγύρισε και αυτή ένα εμφατικό “διπλό”. Οι Ίβηρες, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ στην Ουγγαρία χάρη στο τέρμα Βάργκα, ανέτρεψαν την κατάσταση με Μπερνάρντο Σίλβα και Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Μαγυάροι ισοφάρισαν εκ νέου με τον Βάργκα, όμως στο 86′ ο Ζοάο Κανσέλο χάρισε το “τρίποντο” στους Πορτογάλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, Κριστιάνο Ρονάλντο, συνέχισε έτσι το… βιολί του. Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του “CR7” κόντρα στην Ουγγαρία έφερε το 142ο γκολ του σε 224 διεθνείς συμμετοχές.

Τέλος, η Κύπρος κατάφερε να επιστρέψει από μειονέκτημα δύο τερμάτων και να πάρει ισοπαλία 2-2 από τη Ρουμανία στο ΓΣΠ της Λευκωσίας.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 1-1

Αρμενία-Ιρλανδία 2-1

Γαλλία-Ισλανδία 2-1

Ουγγαρία-Πορτογαλία 2-3

Βοσνία-Αυστρία 1-2

Κύπρος-Ρουμανία 2-2

Νορβηγία-Μολδαβία 11-1

Αλβανία-Λετονία 1-0

Σερβία-Αγγλία 0-5