Η Μπαρτσελόνα φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή του Τσάβι στην ομάδα σε ρόλο προπονητή, αλλά αυτός ξεκαθάρισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι Καταλανοί βλέπουν στο πρόσωπο του παλαίμαχου πια ποδοσφαιριστή, έναν νέο Πεπ Γκουαρδιόλα ή έστω… Λουίς Ενρίκε, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να αναλάβει την ομάδα μετά την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε και μιλώντας στην Marca εξήγησε ουσιαστικά το γιατί.

«Είμαι ξεκάθαρος και θέλω να επιστρέψω κάποια στιγμή στη Μπαρτσελόνα. Έχω δει πως είναι η προπονητική και θεωρώ ότι μπορώ να μεταδώσω πράγματα στους παίκτες. Όμως, είμαι ξεκάθαρος και για το ότι θα ήθελα ένα πρότζεκτ από την αρχή, με όλες τις αποφάσεις να είναι δικές μου.

Δεν θα επιτρέψω καμία τοξική παρουσία στ’ αποδυτήρια, είτε γύρω από την ομάδα. Δεν κρύβομαι από κανέναν. Θέλω ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στο κλαμπ και τους οποίους να μπορώ να εμπιστευθώ για να δουλέψω όπως θέλω. Μπορώ να βρεθώ στη Μπαρτσελόνα, αλλά με πλάνο από την αρχή και με όλες τις αποφάσεις δικές μου»!

