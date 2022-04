Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ, με τον Ολλανδό τεχνικό να αφήνει τον Άγιαξ στο φινάλε της σεζόν και να αναλαμβάνει το τιμόνι των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Έρικ Τεν Χαγκ αναλαμβάνει το πολύ δύσκολο έργο να επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Ολλανδός τεχνικός υπέγραψε ως το καλοκαίρι του 2025 και υπάρχει και οψιόν για την ανανέωση του συμβολαίου του για άλλον έναν χρόνο.

