Προπονητής της Σάλκε ο Γραμμόζης έως το 2022

Προπονητής της Σάλκε μέχρι το 2022 είναι από απόψε (2/3) ο Δημήτρης Γραμμόζης. Οι «Βασιλικοί μπλε» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας με τον 42χρονο Έλληνα τεχνικό.

Η εμπειρία του Γραμμόζη στις ακαδημίες της Μπόχουμ, καθώς και στον πάγκο της Ντάρμσταντ αξιολογήθηκε θετικά από τη διοίκηση της Σάλκε. Ο Γραμμόζης είναι ο πέμπτος προπονητής που αναλαμβάνει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της γερμανικής ομάδας την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η Σάλκε, ύστερα από 23 αγωνιστικές, βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Bundesliga με 9 βαθμούς και στο -9 από την 16η Αρμίνια Μπίλεφελντ, η οποία είναι στη ζώνη των μπαράζ.

Πάντως, ακόμη και στην περίπτωση που η Σάλκε υποβιβαστεί, ο Δημήτρης Γραμμόζης, θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία, αφού το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Welcome to Schalke, Dimitrios #Grammozis! 👋



The former Bundesliga player takes over as the Royal Blues’ head coach on a deal until 30th June 2022 🔵⚪#S04 pic.twitter.com/aQP9GBLBFd