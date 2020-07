Ο Γιούργκεν Κλοπ πήρε το βραβείο “Sir Alex Ferguson” ως προπονητής της χρονιάς στην Αγγλία, παίρνοντας τη θέση του Κρις Γουάιλντερ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που είχε κατακτήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο πέρυσι.

Ο 53χρονος Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ νίκησε τον Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος ανέβασε τη Λιντς στην Premier League, αλλά και τους Γκάρεθ Έινσγουορθ των Γουίκομ Γουόντερερς και Κρις Γουάιλντερ της Σέφιλντ Γουνάιτεντ.

Ο Κλοπ παρέλαβε το Sir Alex Ferguson Trophy, με τον εμβληματικό προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να στέλνει ένα φοβερό μήνυμα στον τεχνικό της Λίβερπουλ.

“I’ll forgive you for waking me up at half three in the morning to tell that you’d won the League”



Just Alex Ferguson announcing Jürgen Klopp as the LMA Manager of the Year 🤷‍♂️pic.twitter.com/9OdMwMoO73