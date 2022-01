Η Γουινέα επικράτησε της Ρουάντα με 2-0 σε φιλική αναμέτρηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Κόπα Άφρικα, με τον Αγκιμπού Καμαρά του Ολυμπιακού να ξεχωρίζει.

Ο 20χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός μοίρασε την ασίστ στο πρώτο γκολ, εκτελώντας ένα κόρνερ από τα δεξιά στο 27ο λεπτό.

Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έμεινε στον αγωνιστικό χώρο μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στη συνέχεια έγινε αλλαγή.

Ο Ναμπί Κεϊτά της Λίβερπουλ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

A goal for Naby Keita for Guinea vs Rwanda in a pre-AFCON friendly…



A very interesting celebration. #LFCAFCO pic.twitter.com/LNzH7teBdp