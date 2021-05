Η νίκη της Λέστερ στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-1) έδωσε -και μαθηματικά- στη Μάντσεστερ Σίτι το φετινό τίτλο στη Premier League.

Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 7η φορά στην ιστορία της η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» επέστρεψαν και πάλι στην κορυφή της Premier League εξασφαλίζοντας μαθηματικά τον τίτλο, μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ από τη Λέστερ στο «Ολντ Τράφορντ» (2-1).

Οι «πολίτες» διατήρησαν στους 10 βαθμούς την απόστασή τους απ’ τους «κόκκινους διαβόλους» και πλέον η συγκεκριμένη… απόσταση δεν μπορεί να καλυφθεί στα τρία ματς που έχουν και οι δύο ομάδες ως το φινάλε τη σεζόν. Αυτό είναι το τρίτο πρωτάθλημα για τη Μάντσεστερ Σίτι τα τελευταία τέσσερα χρόνια!

