Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στο Skys sports για το πέρασμα του από την Έβερτον, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές που χρειαζόταν η ομάδα.

Συνέντευξη στο Sky Sports παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ, με τον Ισπανό προπονητή να κάνει εκτενή αναφορά στο πέρασμα του στην Έβερτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπενίτεθ στην συνέντευξη επισήμανε τα προβλήματα που διέκρινε στην ομάδα, με τον ίδιο να μην μπορεί να έχει ουσιαστική παρέμβαση αφού σύμφωνα με τον ίδιο το παρελθόν του στη Λίβερπουλ τον είχε στιγματίσει αρνητικά στη συνείδηση ανθρώπων του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ράφα Μπενίτεθ απολύθηκε τον Ιανουάριο του 2022 από την Έβερτον, πληρώνοντας το μάρμαρο της κάκιστης περσινής πορείας των ”ζαχαρωτών” στη Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

“Όταν ήρθε η Έβερτον με την προσφορά, ήξερα ότι θα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό και θα έκανα τα πάντα για να προσπαθήσω να βελτιώσω τα πράγματα. Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο γιατί ήμουν στη Λίβερπουλ, οπότε ίσως δεν μπορούσα να πάρω κάποιες αποφάσεις. Ήταν πολύ ξεκάθαρο για εμάς στην αρχή.

Είχα μια συνάντηση με έναν προϊστάμενο ενός από τα τμήματα της ομάδας και τον ρώτησα «νομίζεις ότι όλα είναι καλά;». Είπε «ναι, όλα είναι τέλεια.» Σκέφτηκα ότι είχαν δαπανηθεί 600 εκατ. λίρες, δεν μπορεί να είναι τέλεια όταν οι ιδιοκτήτες δεν είναι ευχαριστημένοι και οι οπαδοί δεν είναι ευχαριστημένοι.

Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αλλάξουμε πράγματα μέσα στην Έβερτον, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ευθέως επειδή ήμουν κόκκινος και θα μπορούσαν να το δουν ως «ω, έρχεται να αλλάξει την ομάδα μας». Σε μια άλλη ομάδα θα έπαιρνα αυτές τις αποφάσεις, όμως στην Έβερτον δεν μπορούσα να το κάνω”.

Rafa Benitez has suggested that his prior allegiances to Liverpool hindered him from succeeding as Everton manager.#EFC | #LFC pic.twitter.com/wiOGOuEUym