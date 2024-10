Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς αντάλλαξαν ρακέτες – Το χρυσό δώρο που δέχθηκε ο Ισπανός στη Σαουδική Αραβία

Ήταν ο τελευταίος αγώνας ever, της εποχής των BIG3 στο τένις. Ο Ράφα Ναδάλ ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τους δυο κορυφαίους τενίστες να βάζουν τέλος στη μεγάλη τους αγωνιστική κόντρα με ιδανικό τρόπο, λίγο αφού ο Ισπανός τενίστας δέχθηκε σαν δώρο μια χρυσή ρακέτα από τους διοργανωτές του “Six Kings Slam” της Σαουδικής Αραβίας!

Ο Ράφα Ναδάλ, εκτός από το 1,5 εκατομμύριο για τη συμμετοχή του στο Six King Slam που έγινε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας –όπως όλοι οι άλλοι παίκτες– έλαβε ένα πρωτόγνωρο δώρο στον κόσμο του τένις στο τέλος του αγώνα του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Σέρβος με 6-2, 7-6(5).

Στο τέλος της αναμέτρησης, τελευταίας ανάμεσα στους δύο θρύλους του τένις, αφού ο Ναδάλ έχει ανακοινώσει την απόσυρσή του μετά το Final 8 του Davis Cup στη Μάλαγα (19-24 Νοεμβρίου), εμφανίστηκε στο γήπεδο ο σεΐχης Τουρκί Αλ, σύμβουλος της Βασιλικής Αυλής της Σαουδικής Αραβίας και πρόεδρος του τουρνουά, παραδίδοντας έναν χαρτοφύλακα στον Ισπανό, ο οποίος ανοίγοντας τον βρήκε μια χρυσή ρακέτα σε φυσικό μέγεθος.

Να σημειωθεί ότι Ο Ράφαελ Ναδάλ είναι ανεπίσημος πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας. Η χρυσή ρακέτα δεν είναι το πρώτο τρόπαιο αυτού του είδους στο τένις.

Στη δεκαετία του ’80, ο νικητής του τουρνουά της Αμβέρσας βραβεύτηκε με μια ρακέτα με χρυσό και διαμάντι, αναφέροντας ότι η βελγική πόλη είναι η “πρωτεύουσα” του εμπορίου αυτών των πολύτιμων λίθων.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα και τον τελευταίο πόντο του Νόβακ Τζόκοβιτς επί του Ράφα ναδάλ, η ατμόσφαιρα ήταν “ηλεκτρισμένη”.

Ο Ισπανός πλησίασε τον Σέρβο για την… τελευταία αγκαλιά, αλλά ο αντίπαλός του φάνηκε να μην τον αφήνει να φύγει. Δεν ήθελε να τον κάνει. Οι δυο τους δεν μας έχουν -άλλωστε- συνηθίσει σε μια τέτοια εικόνα.

Τόσο με αυτή του την αγκαλιά, όσο και με τα λόγια που είπε στη συνέχεια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έβαλε ιδανικό τέλος σε ένα από τα πιο επικά rivalry στην ιστορία του τένις.

Emotional scenes at the net A warm embrace at the net between Djokovic and Nadal as Novak defeats the Spaniard 6-2 7-6 #SixKingsSlam pic.twitter.com/cARfLjn03Q

“Είναι τιμή και χαρά που μοιράζομαι το γήπεδο μαζί σου για τόσο καιρό. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί έχουμε παίξει τόσα πολλά παιχνίδια. Μην αποσυρθείς, μείνε λίγο ακόμα, μείνε μαζί μας. Εγώ όπως και όλοι σε ευχαριστούμε για την κληρονομιά που μας αφήνεις.”, είπε ο Τζόκοβιτς.

“Ο ανταγωνισμός μας ήταν πολύ έντονος και ελπίζω μια μέρα να συναντηθούμε σε μια παραλία, να πιούμε ένα ποτό και να μιλήσουμε για τα πάντα. Κοιτάζω πίσω και θυμάμαι την πρώτη φορά, στο Roland Garros 2006.”, συμπλήρωσε ο “Νόλε”, με τον Ράφα Ναδάλ να χαμογελάει δίπλα του.

Νόβακ Τζόκοβιτς κ Ράφα Ναδάλ, αντάλλαξαν ρακέτες με την υπογραφή τους στα αποδυτήρια, σφραγίζοντας το τέλος των “μαχών” τους. Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος ήταν ο 61ος αγώνας των δυο αθλητών, με τον Τζόκοβιτς να έχει 32 νίκες, έναντι των 29 του Ράφα Ναδάλ.

