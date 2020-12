Ραφίνια: Ο παίκτης του Ολυμπιακού στην προπόνηση της Φλαμένγκο (video)

Ο Ραφίνια βρίσκεται στη Βραζιλία, εκμεταλλευόμενος την άδεια που έχουν πάρει οι παίκτες του Ολυμπιακού από τον Πέδρο Μαρτίνς και θέλησε να επισκεφτεί την παλιά του ομάδα.

Στο προπονητικό κέντρο της Φλαμένγκο βρέθηκε ο Ραφίνια, προκειμένου να δει τους παλιούς του συμπαίκτες από κοντά.

Μάλιστα, η βραζιλιάνικη ομάδα ανέβασε και το σχετικό βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της. Σε δηλώσεις του, ο παίκτης του Ολυμπιακού χαρακτήρισε την Φλαμέγνκο «ομάδα της καρδιάς του» και έστειλε το μήνυμά του στους οπαδούς του συλλόγου για τις στιγμές που πέρασε εκεί.

Campeão da Libertadores, Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca com o Manto Sagrado, o nosso ex-lateral Rafinha visitou o Ninho do Urubu nesta quarta-feira! #CRF



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/7vx2z12nob