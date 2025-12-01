Ραζβάν Λουτσέσκου: «Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, στην ήττα πονάει πραγματικά το σώμα»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του για τη νοοτροπία που επικρατεί εντός και εκτός του ΠΑΟΚ, αλλά και όσα έχει ζήσει ως προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Σε δηλώσεις του στο stirileprotv.ro, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε επίσης ότι η αδρεναλίνη μετά τους αγώνες του ΠΑΟΚ δεν τον αφήνει να κοιμηθεί εύκολα, ενώ επισήμανε ότι οι ήττες πονάνε στο σώμα του.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

Για τον ΠΑΟΚ και τη νοοτροπία που υπάρχει στο κλαμπ και κοντά σε αυτόν: “Εδώ υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία στους οπαδούς. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα, εντάξει, θα το αποδεχθούν, αλλά στο δεύτερο θα έχουν έρθει ήδη στο προπονητικό μας κέντρο. Εγώ ζητώ τη συμμετοχή όλων, ζητώ πάθος. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, σημαίνει πολλά περισσότερα.

Μας το λέει πολύ ξεκάθαρα ο κόσμος: «Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ, το μόνο πράγμα που μας βοηθά να ζήσουμε καλά είναι ο ΠΑΟΚ». Είναι κάτι πολύ όμορφο, αλλά ταυτόχρονα νιώθω μια τεράστια ευθύνη, μια μεγάλη πίεση. Γιατί ξέρω ότι με κάποιο τρόπο, η ευτυχία ή η στεναχώρια τους εξαρτάται από τις αποφάσεις μου ως προπονητής”.

Για τις καταστάσεις που έχει ζήσει στον ΠΑΟΚ ως προπονητής του: “Έχω περάσει από όλες τις πιθανές καταστάσεις εδώ. Ήρθα το 2017. Με υποδέχθηκαν με απροθυμία. Ήταν δύσκολο για εμένα στους πρώτους τρεις μήνες, δέχθηκα αρκετές προκλήσεις“.

Για τη νίκη και την ήττα: “Η στιγμή της μεγαλύτερης ευτυχίας για μένα είναι όταν, μετά από ένα παιχνίδι, ξαπλώνω στο μαξιλάρι και νιώθω ότι μπορώ να κοιμηθώ έστω για δύο, τρεις, τέσσερις ώρες, με όλη αυτή την αδρεναλίνη στο σώμα. Μετά από μια ήττα όμως είναι φρικτό. Πονάει πραγματικά το σώμα. Σκέψεις, άγχος, ευθύνη. Κι όμως αυτή είναι η ζωή μας. Η χαρά κρατά λίγο, γιατί σε τρεις μέρες έχει νέο αγώνα“.