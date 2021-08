Η Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να αρνηθεί και τη νέα βελτιωμένη πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Κίλιαν Εμπαπέ και όλα δείχνουν ότι η μετεγγραφή δεν θα “προχωρήσει” φέτος το καλοκαίρι.

Οι Μαδριλένοι προσέφεραν πάνω από 170 εκατομμύρια ευρώ στους Παριζιάνους για να αποκτήσουν τον Γάλλο σέντερ φορ, ο οποίος εμφανίζεται δυσαρεστημένος στην ομάδα, ειδικά μετά τη μετεγγραφή του Λέο Μέσι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν όμως δεν δείχνει διατεθειμένη να “λυγίσει” στις “πιέσεις” της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και του ίδιου του παίκτη και τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η υπόθεση θα… μεταφερθεί πιθανότατα για τον ερχόμενο Ιανουάριο.

PSG have not yet officially rejected Real Madrid’s second offer of €170m for Kylian Mbappe. Response could come tonight. Madrid beginning to get the feeling it may be better to wait until January because PSG are not being practical. Madrid can get Mbappe free next summer.