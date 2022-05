Η Εφές Αναντολού έκανε και φέτος το θαύμα της. Η τουρκική ομάδα διατήρησε τα σκήπτρα στην Euroleague, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 58-57 στον τελικό του Final Four του Βελιγραδίου.

Η Αναντολού Εφές στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και μάλιστα με back to back τίτλους στη Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υπερασπίστηκε τον τίτλο της στον τελικό του Final Four του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 58-57 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τελικός της Euroleague ήταν μία πραγματική μάχη, με τις δύο ομάδες να καταθέτουν και τη ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο.

Οι επιθέσεις πήγαν… περίπατο, με τις άμυνες να παίζουν τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο, σ’ έναν τελικό που κρίθηκε κάτω από τους 60 πόντους.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να ξεφύγει στο σκορ.

Όλα έδειχναν ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης θα κριθεί στις λεπτομέρειες κι έτσι κι έγινε. Ο Ντεκ με τρίποντο έκανε το 53-53 στο 37′, ο Μίτσιτς έκανε το ίδιο για το 53-56, ο Κοζέρ κι ο Ταβάρες είχαν 2/4 βολές για το 55-56, ο Πλάις με φόλοου έκανε το 55-58 στα 65″ και το θρίλερ συνεχίστηκε μέχρι το φινάλε.

Ο Γιουλ έκανε το 57-58 στα 44.2″, όμως στο τέλος ο Λάσο επέλεξε να μην κάνουν φάουλ οι παίκτες του και στην ουσία να αφήσει τη «βασίλισσα» με μόλις 3” στη διάθεσή της. Μετά το άστοχο σουτ του Σέιν Λάρκιν κανείς δεν μάζεψε το ριμπάουντ, τα 3” κύλησαν και οι Τούρκοι έφτασαν στον τίτλο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-14, 34-29, 42-40, 57-58.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Λάσο): Κοζέρ 3 (1/7 σουτ, 1/3 βολές), Ράντολφ 6 (2), Ρούντι 2 (1/7 σουτ), Αμπάλδε 2 (1/9 σουτ, 3 κλεψίματα), Χάνγκα 5 (1/4 τρίποντα), Ντεκ 5 (1/5 σουτ), Πουαριέ 5 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 14 (5/8 δίποντα, 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ), Γιουλ 9 (3/10 σουτ, 6 ασίστ), Γιαμπουσέλε 3 (0/6 τρίποντα), Τέιλορ 3 (1).

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Αταμάν): Λάρκιν 10 (3/7 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 1/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μπομπουά, Σίνγκλετον 4 (2/7 σουτ, 7 ριμπάουντ), Μπράιαντ (0/3 σουτ, 8 ριμπάουντ), Μόερμαν (6 ριμπάουντ), Πλάις 19 (7/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Μίτσιτς 23 (4/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 λάθη), Άντερσον, Ντάνστον 2.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρεάλ Μαδρίτης: 14/34 δίποντα, 6/33 τρίποντα, 11/17 βολές, 40 ριμπάουντ (22 αμυντικά + 18 επιθετικά), 14 ασίστ, 6 κλεψίματα, 6 λάθη, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Αναντολού Εφές: 17/32 δίποντα, 6/24 τρίποντα, 6/9 βολές, 44 ριμπάουντ (33 αμυντικά + 11 επιθετικά), 7 ασίστ, 5 κλεψίματα, 12 λάθη, 3 μπλοκ.

