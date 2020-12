Ρεάλ Μαδρίτης: «Φεύγει στο τέλος της σεζόν ο Ζιντάν» λένε στην Ισπανία

Ο Ζινεντίν Ζιντάν φέρεται έτοιμος να παραιτηθεί στο τέλος της σεζόν από τη θέση του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, εξαιτίας κάποιων δεσμεύσεων της διοίκησης απέναντί του, που δεν τηρήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Γάλλος τεχνικός είναι απογοητευμένος από τη στάση της Ρεάλ Μαδρίτης στα μετεγγραφικά, όπου δεν έγινε η απαραίτητη ενίσχυση, που ο ίδιος είχε εισηγηθεί.

Αναφέρονται μάλιστα και ονόματα παικτών, με τους Πογκμπά, Μανέ και Καμβίνγκα να έχουν προταθεί από τον Ζιντάν, αλλά κανέναν από τους τρεις να μην “μετακομίζει” στη Μαδρίτη για λογαριασμό της “Βασίλισσας”. Το γεγονός είναι πιθανό λοιπόν, να φέρει μια άδοξη δεύτερη θητεία του Ζιντάν στη Ρεάλ, αφού ο ίδιος δεν φαίνεται να πιστεύει στο υπάρχον ρόστερ.

Zinedine Zidane is set to quit Real Madrid at the end of the season because the conditions at the club are not as promised.



Diariogol reports Zidane was told the club would sign Paul Pogba, Sadio Mane and Eduardo Camavinga, but instead he was stuck with a flawed dressing room. pic.twitter.com/XzrVeA5NV1