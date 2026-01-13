Ρεάλ Μαδρίτης: Η ατάκα του Τσάμπι Αλόνσο που έφερε τη ρήξη στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Τσάμπι Αλόνσο, όπως έγινε γνωστό χθες (12/01/26) δεν θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, καθώς μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup, αποφασίστηκε η αποχώρηση του Ισπανού.

Όπως αποκαλύπτει η «Marca» ο Τσάμπι Αλόνσο είχε εδώ και καιρό θέματα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα ξεκίνησαν από το νικηφόρο Clasico κόντρα στην Μπαρτσελόνα με 2-1 στις 26 Οκτωβρίου.

Ο Τσάμπι Αλόνσο λίγες μέρες μετά τη νίκη της Ρεάλ στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα εξερράγη λέγοντας στους παίκτες «δεν ήξερα ότι έχω έρθει σε νηπιαγωγείο» κατά τη διάρκεια μίας προπόνησης.

Οι παίκτες της «Βασίλισσας» δεν το πήραν και με τον καλύτερο τρόπο και οι σχέσεις δεν επέστρεψαν ποτέ σε καλά επίπεδα. Υπήρχαν πάντα ψίθυροι και κακή ατμόσφαιρα στο προπονητικό κέντρο των Μαδριλένων.

Την έκρηξη του μέχρι πρότινος προπονητή της Ρεάλ έφεραν ορισμένες αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές από κάποιους παίκτες, όπως γράφεται στα ισπανικά Μέσα.

Στον πάγκο της Ρεάλ θα καθίσει ο Άλβαρο Αρμπελόα για να προσπαθήσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στους «μερένχες».