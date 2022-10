Μετά από ένα σπουδαίο ντέρμπι στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός “απέδρασε” με τη νίκη και από την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 89-87 και έκανε το 3/3 στη φετινή Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έδειξε την ποιότητά του και κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά το διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα, “άλωσε” και αυτή της Βασίλισσας με κορυφαίο παίκτη τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ τελείωσε το ματς με double double, έχοντας 23 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ οι Μπολομπόι και Σλούκας έκριναν το ματς στο τέλος, με τον αρχηγό των Πειραιωτών να πετυχαίνει και το καλάθι της νίκης τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη μπροστά στον Ταβάρες. Συγκλονιστικός και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με δύο μεγάλα τρίποντα και φοβερές άμυνες στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά στο ματς και με τον Γουόκαπ να δίνει πόντους στην ομάδα στην επίθεση (είχε 7 στο δεκάλεπτο) κατάφερε να ανταπεξέλθει στην ευστοχία της Ρεάλ Μαδρίτης από μακριά. Οι Μαδριλένοι ξεκίνησαν με 5/10 τρίποντα το ματς, αλλά στο δεκάλεπτο, το σκορ ήταν μόλις στο 21-20 υπέρ της.

. @ShaqInTheBox Shaq ATTACK at the rim after a nice @twalkup23 dish 🥶 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/82jsSsl163

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις και από τους Σλούκα και Βεζένκοφ στην επίθεση και προηγήθηκε με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ, αλλά ένα ξέσπασμα της Ρεάλ Μαδρίτης με 7 πόντους του Κορνελί, την έφερε ακόμη και στο +7 (37-29). Η ομάδα του Μπαρτζώκα αντέδρασε όμως κατευθείαν και με εξαιρετική άμυνα, “μάζεψε” τη διαφορά πριν το ημίχρονο, το οποίο και ολοκληρώθηκε με σκορ 38-37.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός είχε ως “αιχμή” της επίθεσης τον Βεζένκοφ, ο οποίος έφθασε τους 20 πόντους και παρότι η Ρεάλ συνέχισε να “πυροβολεί” από μακριά, οι Πειραιώτες πήραν ακόμη και το προβάδισμα με 59-57 χάρη σε καλάθι του ΜακΚίσικ στο 28′. Η ομάδα του Μπαρτζώκα έμεινε μάλιστα μπροστά στο σκορ 63-61 στο 30′ με φοβερό buzzer beater του Σλούκα σε επίθεση δύο δευτερολέπτων.

.@kos_slou makes it before the the third court buzzer! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dBxMVoRrFN