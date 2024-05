Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: «Πράσινο» από νωρίς το γήπεδο και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague και οι οπαδοί του έχουν δημιουργήσει από νωρίς μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Ακόμη και τρεις ώρες πριν το ματς, το γήπεδο είχε “πρασινίσει”, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να φωνάζουν συνθήματα, ακόμη και κατά τη διάρκεια του μικρού τελικού της Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

“Τρέλα” επικράτησε όμως και κατά την εμφάνιση του Δημήτρη Διαμαντίδη και του Φραγκίσκου Αλβέρτη στα επίσημα, ενώ αποθέωση υπήρξε και για τους παίκτες του Ατάμαν, όταν τους έδειξε στη γιγαντοοθόνη, να μπαίνουν στο γήπεδο.

The Panathinaikos fans nearly THREE HOURS before the @EuroLeague Final in Berlin 👀 #paobc #paobcaktor pic.twitter.com/L25z40bB50

And the reaction of their fans in the arena 👀



It’s nearly Championship Game Time pic.twitter.com/UXfUcNwHnV