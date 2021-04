Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε (2-1) την Μπαρτσελόνα και πέτυχε κάτι που είχε να κάνει από τη σεζόν 1977-78.

Με το 2-1 επί της Μπαρτσελόνα μέσα στο «Αλφρέδο ντι Στέφανο», η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε την τρίτη της σερί νίκη κόντρα στους Καταλανούς, σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα και με το ποστάρισμα της FIFA, τελευταία φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει κάτι τέτοιο, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ήταν τη σεζόν 1977-1978.

Επιπλέον, ο Ζινεντίν Ζιντάν έγινε ο πρώτος προπονητής των «μερένγκες», μετά τον Λουίς Μολόουνι, που οδηγεί τη Ρεάλ σε τρεις συνεχόμενες νίκες σε clasico.

✅✅✅ @realmadriden win 3 consecutive matches vs Barcelona in all competitions for the first time since 1977-1978 and go top of @LaLigaEN… for now!



