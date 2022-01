Με την… ψυχή της πανηγύρισε η Μίνα Μπονίνο το γκολ του συντρόφου της, Φεντερίκο Βαλβέρδε, που έκρινε τον μεγάλο ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, υπέρ της «βασίλισσας».

Το γκολ του Φεντερίκο Βαλβέρδε στην παράταση του χθεσινού (12/1) «clasico» μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για τα ημιτελικά του Σούπερ Καπ έστειλε στον τελικό της «βασίλισσα», αφού διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Η «καυτή» Μίνα Μπονίνο, σύντροφος του Ουρουγουανού μέσου, παρακολουθούσε στο σπίτι τους το ματς, αφού δεν είχε πάει στη Σαουδική Αραβία, και στο γκολ του Βαλβέρδε «ξέσπασε» σε έξαλλα πανηγύρια χοροπηδώντας στον καναπέ και βγάζοντας τη μπλούζα τους, με το video να γίνεται viral.

Mina Bonino – Federico Valverde’s girlfriend – was ecstatic after Fede’s match-winning goal in the Clásico.



