Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Παρτιζάν φαίνεται ότι “ξεθόλωσαν” μετά το απίστευτο επεισόδιο στο φινάλε του δεύτερου αγώνα στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.

Μετά τη δημόσια συγνώμη του Σέρχιο Γιουλ, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για το αντιαθλητικό φάουλ που έκανε στον Κέβιν Πάντερ και προκάλεσε γενική σύρραξη, ήταν η σειρά του Αμερικανού γκαρντ της Παρτιζάν να τοποθετηθεί και να απαντήσει στην ανάρτηση του αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας να τον συγχωρεί.

«Καταλαβαίνω την ένταση που είναι σε υψηλά επίπεδα. Ας συνεχίσουμε να κρατάμε την ένταση αυτή σε μπασκετικά πλαίσια, όπως έχουμε κάνει σε όλη αυτή τη σειρά και σε όσες άλλες φορές έχουμε τεθεί αντιμέτωποι», απάντησε στο Tweet του Γιουλ ο Κέβιν Πάντερ προσθέτοντας και ένα φιλικό emoji.

Emotions is high I totally understand, let’s continue to keep it basketball like we been in the series and the other times we played each other 🙏🏾 https://t.co/OZ3SKey9yQ