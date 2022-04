Η “τεράστια” εμφάνιση του Κέβιν Ντουράντ δεν έφερε και το θετικό αποτέλεσμα για τους Μπρούκλιν Νετς (ήττα με 117-110 από τους Ατλάντα Χοκς) – Ο Κλέι Τόμπσον βοήθησε τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να κάνουν μεγάλο come back και να επικρατήσουν των Γιούτα Τζαζ με 111-107.

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν εκπληκτικός, πετυχαίνοντας 55 πόντους (προσωπικό ρεκόρ), όμως οι Ατλάντα Χοκς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς (122-115).

Ο Τρέι Γιανγκ έκανε double double με 36 πόντους και δέκα ασίστ και οδήγησε τους γηπεδούχους στην 41η τους φετινή νίκη σε 78 ματς. Οι Νετς γνώρισαν την 38η τους νίκξη σε ίδιο αριθμό αγώνων.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρέθηκαν να χάνουν με 21 πόντους από τους Γιούτα Τζαζ, αλλά πήραν τελικά τη νίκη με 111-107, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων, χωρίς νίκη.

Ο Κλέι Τόμπσον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 36 πόντους και 8/16 τρίποντα, ενώ ο Τζόρνταν Πουλ σημείωσε 31 πόντους με 6/15 από την περιφέρεια.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να γυρίσουν το ματς, με όπλο τους το τρίποντο, καθώς είχαν 20/48 σε όλο το ματς. Αυτή ήταν 49η φετινή νίκη των «πολεμιστών» σε 78 ματς, ενώ οι «Μορμόνοι» γνώρισαν τη 32 φετινή τους ήττα, επίσης σε 78 ματς.

36 points for Klay.

31 points for Poole.



