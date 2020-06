Ο κορονοϊός είχε ως αποτέλεσμα και μια διακοπή της τάξης των 100 ημερών στο αγγλικό ποδόσφαιρο, γεγονός που οδήγησε σε… εκτόξευση της τηλεθέασης, στην επανέναρξη της Premier League.

Η πρώτη ημέρα των αγώνων στην επιστροφή της Premier League, περιελάμβανε δύο αναβληθέντα παιχνίδια, τα οποία και “έσπασαν” τα κοντέρ της τηλεθέασης.

Πιο συγκεκριμένα, το Sky Sports έφθασε ακόμη και τους 2,6 εκατομμύρια τηλεθεατές στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ, καταγράφοντας ρεκόρ τριετίας για το πρωτάθλημα Αγγλίας.

Ακόμη και το Άστον Βίλα – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ όμως, ξεπέρασε το ένα εκατομμύρια τηλεθεατές, γεγονός που δείχνει και τη… στέρηση των Άγγλων για ποδόσφαιρο, στην περίοδο της καραντίνα.

