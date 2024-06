Ρεπόρτερ Ράπτορς: «Ο Σάσα Βεζένκοφ υπολογίζεται κανονικά στο Τορόντο»

O Σάσα Βεζένκοφ υπολογίζεται κανονικά από τους Τορόντο Ράπτορς, όπως αποκάλυψε ρεπόρτερ του συλλόγου από τον Καναδά.

Ο Σάσα Βεζένκοφ εδώ και λίγες ημέρες είναι παίκτης των Τορόντο Ράπτορς, με τον ίδιο να γίνεται trade από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ωστόσο γύρω από το μέλλον του Βούλγαρου μπασκετμπολίστα έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως ο Βεζένκοφ θα θελήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Κάπως έτσι ο Καναδός ρεπόρτερ των Ράπτορς Μάικλ Γκρέιντζ, υποστήριξε πως το franchise υπολογίζει κανονικά τον παίκτη, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στην ομάδα.

Μάλιστα σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του οι Ράπτορς ελέγχουν τα δικαιώματα του Βεζένκοφ και για την ώρα δεν έχουν σκοπό να τον αποδεσμεύσουν.

So, according to those in position to know, reports that Sasha Vezenkov is leaving NBA to play in Greece are … not true. The former King has 1yr left on his NBA deal, Raptors control his rights, & have no intention of waiving him & expect to have him in training camp. Carry on.