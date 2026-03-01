Ρόμα – Γιουβέντους 3-3: Ο Γκάτι μίλησε τελευταίος στο επικό παιχνίδι του Ολίμπικο

Ρόμα και Γιουβέντους αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, έπειτα από μία ματσάρα στο Ολίμπικο για την 27η αγωνιστική της Serie A.

Οι δύο ομάδες παλεύουν για την τετράδα και την έξοδο στο Champions League, με τη Ρόμα να φτάνει κοντά στη νίκη, αλλά τη Γιουβέντους να είναι η ομάδα που μίλησε τελευταία.

Οι τζιαλορόσι έφτασαν κοντά στο να πάρουν το τρίποντο όταν προηγήθηκαν με 3-1 στο 65ο λεπτό με τον Μάλεν, όμως οι μπιανκονέρι αντέδρασαν στο φινάλε.

Ο Μπογκά μείωσε σε 3-2 στο 78ο λεπτο, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να ρίχνει στο ματς τον Γκάτι στο 89ο λεπτό και εκείνον να αναδεικνύεται σε πρόσωπό του ντέρμπι, αφού ισοφάρισε σε 3-3 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Ρεντς (74′ Γκιλάρντι), Τσέλικ, Κριστάντε (74′ Ελ Αϊναουί), Κονέ, Φράνκα, Πιζίλι, Πελεγκρίνι (90′ Θαραγόθα), Μάλεν

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Περίν, Καλούλου, Μπρέμερ (89′ Γκάτι), Κέλι, Καμπιάζο (89′ Οπέντα), Κουπμάινερς, Τουράμ (73′ Μιρέτι), Κονσεϊσάο (72′ Ζεγκρόβα), Μακένι, Γιλντίζ, Ντέιβιντ (63′ Μπογκά)

Tα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής

Πάρμα – Κάλιαρι 1-1 (83′ Οριστάνιο / 63′ Φολορούνσο)

Κόμο – Λέτσε 3-1 (18′ Δουβίκας, 36′ Καραμπάγιο, 44′ Κεμπφ / 13′ Κουλιμπαλί)

Βερόνα – Νάπολι 1-2 (65′ Άκπα / 2′ Χόιλουντ, 90+6′ Λουκάκου)

Ίντερ – Τζένοα 2-0 (31′ Ντιμάρκο, 70′ πεν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε – Μίλαν 0-2 (89′ Πάβλοβιτς, 90’+4′ Λεάο)

Σασουόλο – Αταλάντα 2-1 (23′ Κονέ, 69′ Θόρστβεντ / 88′ Μούσα)

Τορίνο – Λάτσιο 2-0 (21′ Σιμεόνε, 53′ Σαπάτα)

Ρόμα – Γιουβέντους 3-3 (39′ Φράνκα, 54′ Εντικά, 65′ Μάλεν / 47′ Κονσεϊσάο, 78′ Μπογκά, 90+3′ Γκάτι)

2/3 19:30 Πίζα – Μπολόνια

2/3 21:45 Ουντινέζε – Φιορεντίνα